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Erzurum'da iki hastane daha 'Anne Dostu Hastane' ünvanı aldı

Erzurum'da iki hastane daha 'Anne Dostu Hastane' ünvanı aldı
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Sağlık Bakanlığı'nın denetimleri sonucu Erzurum'da Oltu ve Horasan Devlet Hastaneleri 'Anne Dostu Hastane' ünvanı kazanırken, Erzurum Şehir Hastanesi de mevcut ünvanını korudu. Bu kapsamda gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerinde kaliteli ve güvenli hizmet sunulmaya devam edilecek.

Erzurum'da anne ve bebek sağlığını ön planda tutan kaliteli sağlık hizmetleri, Bakanlık tarafından ödüllendirildi. Sağlık Bakanlığı yetkililerince gerçekleştirilen detaylı incelemelerin ardından, kentteki iki ilçe devlet hastanesi daha "Anne Dostu Hastane" ünvanı almaya hak kazanırken, Erzurum Şehir Hastanesi de mevcut ünvanını korudu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerinde kanıta dayalı, kaliteli ve güvenli doğum hizmeti sunan hastaneler mercek altına alındı. Gebelerin mahremiyetine ve doğum tercihlerine saygı gösteren, tıbbi gereklilik olmadıkça normal doğumu özendiren ve anne sütü danışmanlığı sunan merkezlerde yapılan değerlendirmeler sonuçlandı.

Yapılan denetimler sonucunda, tüm kriterleri başarıyla yerine getiren Oltu Devlet Hastanesi ve Horasan Devlet Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" ünvanını almaya hak kazandı. Kentte uzun süredir bu ünvanla hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinin de mevcut uygulamaları ve kriterlere tam uyumluluğu tescillenerek, ünvanının başarıyla devamına karar verildi.

"Anne Dostu Hastane" standartları kapsamında, bu sağlık kuruluşlarında anne adaylarına refakatçi bulundurma imkanı sağlanırken; güvenli, konforlu ve hijyenik bir doğum ortamı sunulmaya devam edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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