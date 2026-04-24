Erzurum'da 261 işletmeye denetim

Erzurum'da ekiplerin yaptığı denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 4 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik 17 Nisan - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; toplam 261 denetim yapıldı. Denetimler sonucunda olumsuzluk tespit edilen hususlara ilişkin işletmelere 4 idari yaptırım kararı uygulandı.

Analize dayalı çalışmalar kapsamında 30 adet numune alındı. Tüketicilerin her an ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 11 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı