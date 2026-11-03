Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde altyapı güçlendirildi, UPS devreye alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde altyapı güçlendirildi, UPS devreye alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde elektrik altyapısı güçlendirildi ve yeni UPS devreye alındı. 18.00-21.30 arasındaki geçici kesintilerde sağlık hizmetleri başta Acil Servis olmak üzere manuel işleyişe geçilerek aksamadan sürdürüldü, hastane 21.30'da normale döndü.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve yeni kesintisiz güç kaynağının (UPS) devreye alınması amacıyla yürütülen teknik çalışmalar tamamlandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, yaptığı açıklamada, hastanede gerçekleştirilen çalışmalar sırasında saat 18.00 ile 21.30 arasında elektrik ve dijital sistemlerde geçici kesintiler yaşandığını belirtti.

Çalışmalar kapsamında elektrik altyapısının güçlendirildiğini, fiber internet hattının yenilendiğini ve hastaneye kazandırılan yeni kesintisiz güç kaynağının devreye alındığını aktaran Taş, bu süreçte hastane sunucuları ile Akgün Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'nde (HBYS) geçici kesintiler meydana geldiğini ifade etti.

Taş, kesintiler sırasında sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Bu süreçte, başta Acil Servisimiz olmak üzere hastanemizin tüm birimlerinde sağlık hizmetleri manuel işleyişe geçilerek herhangi bir aksama yaşanmadan kesintisiz şekilde sürdürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Teknik çalışmaların saat 21.30 itibarıyla tamamlandığını bildiren Taş, elektrik altyapısı ve dijital sistemlerin yeniden devreye alındığını, hastanenin normal işleyişine döndüğünü kaydetti.

Taş, gerçekleştirilen iyileştirmelerle hastanenin enerji ve iletişim altyapısının güçlendirildiğini, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli teknik düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında korkutan deprem
Roma, Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara'yı transfer etmek istiyor

Galatasaray'ın yıldızına servet! Kesenin ağzını açtılar
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti

Galatasaray-Trabzonspor maçına ilişkin "bahis" iddiası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi

Kayseri'de sıra dışı olay! Bir anda sahada beliriverdi
Karabük'te lokantada bir kadını vuran köy muhtarı intihar etti

Köy muhtarı, otogarda dehşet saçtı
Polis bile durduramadı! Yerdeki adama tekme tokat saldırdılar

Polis bile durduramadı! Yerdeki adama tekme tokat saldırdılar
Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz

Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı
Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin

Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin
Hatay'da 906 bin liralık altınını bozduracaktı! Kuyumcu IBAN'daki soyadından dolandırıcılığı fark etti

906 bin liralık altını gidiyordu! Kuyumcu tek detaydan anladı
Fenerbahçe'de kritik zirve! Mayıs ayı için karar çıktı

Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi! İşte alınan karar