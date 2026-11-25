Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde antimikrobiyal direnç eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında eğitim düzenlendi. Doç. Dr. Orçun Barkay'ın verdiği eğitimde 2026 teması 'Tek Sağlık, Tek Eylem' ele alındı ve bilinçli ilaç kullanımına yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen eğitimde, 2026 yılı teması olan "Tek Sağlık, Tek Eylem" yaklaşımı ele alındı.
Hastanede, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Orçun Barkay tarafından verilen eğitimde, antimikrobiyal direncin nedenleri, insan sağlığı üzerindeki etkileri, akılcı antimikrobiyal kullanımı ve direnç gelişiminin önlenmesine yönelik yöntemler hakkında bilgi verildi.
İnsan, hayvan ve çevre sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekilen eğitimde, antimikrobiyal dirençle mücadelede kurumlar ve toplumun ortak hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı.
Eğitimle, antimikrobiyal ilaçların bilinçli kullanımına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.