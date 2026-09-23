Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi, Anestezi Kliniği hekimleriyle toplandı

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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği hekimleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda kliniğin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar ele alınarak sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı