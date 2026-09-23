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Erzincan'daki hastanenin başhekimi Taş, Başbağlar'da hizmetleri yerinde inceledi

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Erzincan'daki hastanenin başhekimi Taş, Başbağlar'da hizmetleri yerinde inceledi
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Taş, Başbağlar Yerleşkesini ziyaret etti. Ziyarette birimlerin işleyişi, hizmet süreçleri ve ihtiyaçlar değerlendirildi; hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için çalışmalar sürdürülecek.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesini ziyaret ederek sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Taş, hastane yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette birimlerin işleyişi, hizmet süreçleri, fiziki alanlar ve mevcut ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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