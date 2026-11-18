Erzincan'daki hastanede diyabet farkındalık etkinliğinde kan şekeri ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyabet farkındalığı için bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte hemşireler katılımcıların kan şekerini ölçtü, risk faktörleri ve erken tanı konusunda bilgi verildi.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyabet konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
Hastanede kurulan bilgilendirme standını ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Etkinlik kapsamında diyabet hemşireleri tarafından hastalar, hasta yakınları ve hastane personelinin kan şekeri ölçümleri yapıldı.
Katılımcılara diyabetin risk faktörleri, korunma yolları, erken tanı ve hastalığın yönetimi konusunda bilgilendirme yapıldı.
Başhekim Taş, diyabetle mücadelede erken tanı, düzenli kan şekeri takibi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkati çekerek toplumsal farkındalığın artırılmasının hastalığın kontrolünde önemli rol oynadığını belirtti.