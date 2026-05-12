Erzincan'da miniklere "Sağlıklı Gelecek" eğitimi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ziya Gökalp İlkokulu'nda gerçekleştirilen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı' kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam konusunda eğitim verildi. Etkinlikte çocuklara 'sağlık elçisi' belgesi takdim edilerek sağlık bilincinin artırılması hedeflendi.

Erzincan'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı" ile "Çocuk Akademisi Programı" kapsamında öğrencilere yönelik eğitim etkinliği düzenlendi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce Ziya Gökalp İlkokulu'nda gerçekleştirilen program kapsamında çocuklara sağlıklı yaşam konusunda eğitim verildi.

Okul bahçesinde kurulan stantlarda öğrencilere çeşitli konularda bilgilendirme yapılırken, etkinliklere katılan çocuklara "sağlık elçisi" belgesi takdim edildi.

Programın çocuklarda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması amacıyla düzenlendiği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
