Erzincan'da sağlık personeline 'Mesleki Sorumluluk Kurulu' eğitimi verildi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personeline yönelik "Mesleki Sorumluluk Kurulu ve Rücu İşleyişi" konulu eğitim programı düzenlendi.

3 hafta süren eğitim programı kapsamında sağlık çalışanlarına bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerin MSK İl Koordinatörü Adeviye Arslan ile kurum avukatları Av. Muammer Acar ve Av. Nurullah Bedir tarafından verildiği bildirildi.

Program çerçevesinde 8 ilçe hastanesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ziyaret edilerek eğitimler gerçekleştirildi.

İl genelinde binden fazla sağlık personelinin katıldığı eğitimlerde, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm süreçlerinin detaylı şekilde ele alındığı kaydedildi. - ERZİNCAN

