Haberler

Erzincan'da sağlık personeline "Mesleki Sorumluluk Kurulu" eğitimi verildi

Erzincan'da sağlık personeline 'Mesleki Sorumluluk Kurulu' eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık personeline yönelik 3 hafta süren 'Mesleki Sorumluluk Kurulu ve Rücu İşleyişi' eğitimi düzenledi. Binin üzerinde personelin katıldığı programda ilçe hastaneleri de ziyaret edildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personeline yönelik "Mesleki Sorumluluk Kurulu ve Rücu İşleyişi" konulu eğitim programı düzenlendi.

3 hafta süren eğitim programı kapsamında sağlık çalışanlarına bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerin MSK İl Koordinatörü Adeviye Arslan ile kurum avukatları Av. Muammer Acar ve Av. Nurullah Bedir tarafından verildiği bildirildi.

Program çerçevesinde 8 ilçe hastanesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ziyaret edilerek eğitimler gerçekleştirildi.

İl genelinde binden fazla sağlık personelinin katıldığı eğitimlerde, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm süreçlerinin detaylı şekilde ele alındığı kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı

Tüm partiye bir çağrısı var! Mansur Yavaş 'butlan' sessizliğini bozdu
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum