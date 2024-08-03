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Erzincan'da Mobil Sağlık Hizmeti Köylere Ulaşıyor

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Erzincan'ın Kemah ilçesinde sağlık ekipleri, mobil sağlık tarama aracıyla kırsalda yaşayan vatandaşların ayaklarına kadar hizmet ulaştırıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlık Merkezi ekipleri, mobil hizmet programı kapsamında köyleri dolaşarak sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına kadar götürüyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde sağlık ekipleri, mobil sağlık tarama aracıyla kırsalda yaşayan vatandaşların ayaklarına kadar hizmet ulaştırıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlık Merkezi ekipleri, mobil hizmet programı kapsamında köyleri dolaşarak sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına kadar götürüyor.

İlçede görevlendirilen 1 doktor ve 2 hemşireden oluşan ekip, haftanın belirli günlerinde köylere giderek şeker, tansiyon, gebe ve çocuk muayeneleri ile ilaç yazımı ve SMA taraması hizmeti veriyor.

Kemah Devlet Hastanesi 3 nolu Aile Hekimi Doktor Agah Özdemir, haftanın belirli günlerinde köylere giderek vatandaşları sağlık taramasından geçirdiklerini ve bilgilendirdiklerini söyledi.

İlçe genelinde 72 köyde yaklaşık 7 bin kişiye mobil sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Aile hekimleri olarak yaş, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bize bağlı olan nüfusa sürekli kapsamlı bir sağlık hizmeti sunmaktayız. Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerimiz mevcuttur. Bakanlığımızın programa almış olduğu SMA taramalarımız da mevcuttur. Ayrıca aile hekimleri gebe ve çocuk izleme yapmaktadır, bu kişilere bağışıklık hizmeti sunmaktadır. Bakanlığımızın belirlediği sağlık taramalarında hastalıkta erken tanı koymaktayız ve tedavi süreçlerini de kısaltmaktayız. Bizler sağlık ekipleri olarak vatandaşlarımız hasta da olmasa mutlaka şekerlerine, tansiyonlarını ve ön muayenelerini yapıp ilgili polikliniklere yönlendirmekteyiz."

Yastıktepe köyü muhtarı Ergün Karkın ise hastaneye gitmeden sağlık hizmetlerinin ayaklarına kadar geldiğini belirterek, "Köyümüze gelen sağlık ekipleri vatandaşların başta şeker ve tansiyon kontrolleri olmak üzere genel sağlık kontrollerini yapıyorlar. Hizmetlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Hizmetten faydalanan 80 yaşındaki Gülüzar İrgin de ekiplerinin gerçekleştirdikleri sağlık taramasından son derece memnun olduklarını belirterek teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sağlık

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