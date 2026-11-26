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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Mimar Sinan ve Selvi Nayır Kur'an kurslarında 79 kişiye yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi personelleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmasında, çocuklara teknoloji bağımlılığı, ebeveynlere ise sağlıklı ekran kullanımı konusunda eğitim verildi.

Katılımcılar ayrıca sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ruh sağlığı, bağımlılıkla mücadele, kronik hastalıklar ve sağlıklı yaş alma konularında bilgilendirildi.

Çalışma kapsamında 79 kişinin boy ve kilo değerlendirmesi yapılırken, 56 çocuğa postür analizi uygulanarak doğru duruş konusunda eğitim verildi.

Diş hekimleri tarafından 56 çocuk ve 23 yetişkinin ağız ve diş muayenesi gerçekleştirildi. Koruyucu ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hemşireleri tarafından da 23 kişiye kanser taramaları ve erken teşhisin önemi anlatıldı.

Saha çalışmasıyla koruyucu sağlık hizmetleri konusunda farkındalık oluşturulması ve toplum sağlığının geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı