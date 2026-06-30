Erzincan'da bu sezon 9 kişiye KKKA tanısı konuldu

Erzincan'da bu sezon Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 18 kişiden 9'una hastalık tanısı konuldu.

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Karakeçili, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi ve yağışların etkisiyle vakaların haziran ayında görülmeye başladığını söyledi.

Karakeçili, "Hastanemize yatırılan 18 şüpheli hastadan 9'u pozitif, 6'sı negatif çıktı. Tanısı kesinleşmeyen 3 hastamızın takibi sürüyor. Bu sezon hastalık nedeniyle hayatını kaybeden hastamız olmadı." dedi.

Temmuz ayında vaka sayısında artış beklediklerini belirten Karakeçili, vatandaşlara kırsal alanlarda açık renkli ve kapalı kıyafetler giymeleri, vücutlarını düzenli olarak kene yönünden kontrol etmeleri ve vücuda tutunan keneyi fark etmeleri halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları çağrısında bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı