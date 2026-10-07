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Erzincan'da 104 vatandaşa yönelik sağlık taraması ve eğitim etkinliği düzenlendi

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Erzincan'da 104 vatandaşa yönelik sağlık taraması ve eğitim etkinliği düzenlendi
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Erzincan'da 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerince düzenlenen etkinlikte 104 vatandaşa bilgilendirme ve sağlık taraması yapıldı. Yenimahalle Kur'an Kursu'ndaki etkinlikte çocuklara teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi, uygun görülenler hastaneye yönlendirildi.

Erzincan'da 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerince düzenlenen etkinlikte 104 vatandaşa sağlık hizmetleri ve çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Yenimahalle Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim verilirken ebeveynlere de bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar tarafından beslenme, ruh sağlığı ve kronik hastalıklar konusunda bilgi verildi. KETEM ekiplerince de kanser taramalarına ilişkin bilgilendirme gerçekleştirildi.

Vatandaşlara ayrıca postür analizi, el ve bilek kavrama testi, tansiyon ve kan şekeri ölçümü ile ağız ve diş muayenesi yapıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda sağlık kuruluşuna başvurması uygun görülen vatandaşlar hastaneye yönlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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