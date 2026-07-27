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Karaman'da hastaneye anlamlı bağış

Karaman'da hastaneye anlamlı bağış
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Karaman'da ismi gizli kalmak isteyen bir hayırsever, Ermenek Devlet Hastanesi'ne göz ameliyat mikroskobu ve ameliyat masası bağışladı. Başhekim Dr. Rıdvan Tunç, bu bağışın göz cerrahisinde teknolojik altyapıyı güçlendirdiğini ve bölge halkına uzun yıllar hizmet vereceğini belirtti.

Karaman'da hayırsever bir vatandaş tarafından Ermenek Devlet Hastanesi'ne göz ameliyat mikroskobu ile ameliyat masası bağışlandı.

Ermenek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Rıdvan Tunç, sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından hastaneye kazandırılan cihazlar sayesinde göz cerrahisi alanındaki teknolojik altyapının güçlendiğini vurgulayan Tunç, yapılan bağışın bölge halkına uzun yıllar hizmet edeceğini ifade etti.

Başhekim Dr. Rıdvan Tunç yaptığı açıklamada, "Söz konusu cihazlar sayesinde göz cerrahisi alanında kullanılan teknolojik altyapımız önemli ölçüde güçlenmiş, hastalarımıza daha güvenli, daha hassas ve daha kaliteli cerrahi hizmet sunulmasının önü açılmıştır. Bu kıymetli katkı, sadece bugün değil, uzun yıllar boyunca bölgemizde sağlık hizmeti alacak binlerce vatandaşımıza fayda sağlayacak kalıcı bir yatırım niteliğindedir. Maddi değeri kadar manevi değeri de büyük olan bu anlamlı bağış, toplumsal dayanışmanın ve sağlık hizmetlerine verilen desteğin en güzel örneklerinden biridir. İsminin açıklanmasını özellikle istemeyen kıymetli hayırseverimize, Ermenek Devlet Hastanesi ailesi adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Gösterdiği bu örnek davranışın toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışma kültürünü daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum.

Ermenek Devlet Hastanesi olarak, vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek adına kamu kurumlarımız, hayırseverlerimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı katkıyı sağlayan değerli bağışçımıza bir kez daha teşekkür ediyor, yapılan bağışın hastanemize, ilçemize ve tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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