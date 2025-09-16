Erkek Kısırlığına Dikkat: Sperm Sayısı Düşüyor

ÜROLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Hasan Turgut, 'infertilite' hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Turgut, erkeklerde kısırlığın görülme sıklığının arttığına dikkati çekerek, "1990'lı yıllarda 60 milyon sperm sayısı normalken, maalesef şu an 15 milyon sperm sayısını normal kabul ediyoruz. Sperm sayısı düşmeye başladı. Bunda en büyük faktör sigara kullanımı ve testislerdeki damarların genişlemesi hastalığıdır" dedi.

Üroloji uzmanı Doç. Dr. Hasan Turgut, son yıllarda sperm sayısındaki düşüş ve çocuk sahibi olamayan çift sayısındaki artışa ilişkin nedenleri sıralayarak, halk arasında kısırlık olarak adlandırılan 'infertilite' hakkında uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Hasan Turgut, açıklamasında, "Kısırlıkta yüzde 40 kadın faktörü, yüzde 40 sadece erkek faktörü, yüzde 20 hem kadın hem de erkek faktörü etkilidir. Erkeklerde de yüzde 40'ın 30'unun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bilinen nedenler arasında en sık görülenlerin ilki, 'inmemiş testis' dediğimiz, testislerin torbada olmaması durumudur. Özellikle çocukluk çağında altıncı aya kadar testislerin torbaya inmesini bekleriz. Bir diğeri ise testislerdeki damarların genişlemesi (varikosel) hastalığıdır. Bazı genetik hastalıklar, ailesel faktörler, kimyasal maddeler ve antibiyotikler kısırlığa neden olabilmektedir. Ergenlik döneminden sonra geçirilen kabakulak hastalığı dahi testisi tutuyorsa ilerleyen yıllarda erkeklerde kısırlığa neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

'ERKEN YAŞLARDA MÜDAHALE EDİLMEZSE KANSERE NEDEN OLABİLİR'

Kısırlığın, erken teşhisindeki öneme değinen Doç. Dr. Turgut, "Bölgemizde de erkek kısırlığı oldukça sık görülmektedir. Son zamanlarda da artış gözlemlenmektedir. Tarım ürünlerinde kullanılan ilaçlamalar ve ağır toksik metaller sperm üretimini etkilemektedir. Sigara kullanımı ve inmemiş testisin etkisi de yaygındır. Erken yaşlarla müdahale edilmezse kısırlığın dışında kansere de neden olabilmektedir. Çocuk isteyen bir çift bizlere danıştığı zaman, öncelikle daha kolay olduğu için erkeği muayene ediyoruz. Maalesef ki hep kadında sorun varmış gibi düşünüyoruz. Fakat erkeği kontrol ettiğimizde ciddi sorunlar görebiliyoruz. Hatta bazen erkekte hiç sperm olmadığını gözlemliyoruz. Erkekte sperm yok ise kadının tedavi olmasının hiçbir anlamı yok. Spermi bulmaya yönelik tedavi uygulayarak, fizik muayenesi yapıyoruz. Sperm sayısı ve hareketlerine bakıyoruz" dedi.

Doç. Dr. Turgut, erkekte sperm sorununun yaşam tarzı değişiklikleri, sigaranın bırakılması ve cerrahi müdahalelerle tedavi edilebildiğini belirterek, "1990'lı yıllarda 60 milyon sperm sayısı normalken maalesef şu an 15 milyon sperm sayısını normal kabul ediyoruz. Sperm sayısı düşmeye başladı. Bunda en büyük faktör, sigara kullanımı ve testislerdeki damarların genişlemesi hastalığıdır. İlk hedefimiz, hastanın normal yollarla gebeliğinin sağlanmasıdır. Birçok erkekte tüp bebeğe ve aşılamaya gerek kalmadan normal yolla gebelik sağlandığını gördük. Kişide, sigarayı bırakarak, varikosel ameliyatı olarak ve yaşam tarzını değiştirerek ciddi manada değişiklikler kaydettik. 3 ay, hatta daha kısa zamanda gebeliğin meydana gelebildiğini de gördük" diye konuştu.

