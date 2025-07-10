Erdemli'de Sigarayı Bırakan İki Kamu Personeline Başarı Belgesi

Erdemli'de Sigarayı Bırakan İki Kamu Personeline Başarı Belgesi
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Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen programda, sigarayı bırakmayı başaran iki kamu personeline başarı belgeleri verildi. İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu, yılbaşından bu yana 4 bin 852 tütün denetimi yapıldığını açıkladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sigarayı bırakan 2 kamu personeline başarı belgesi takdim edildi.

İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu, kurumun hizmet binasında düzenlenen programda, yılbaşından bu yana tütün ve tütün mamullerine yönelik 4 bin 852 denetim yapıldığını söyledi.

Loğlaroğlu, ilçede "Sigara Bırakma Kampanyası" kapsamında, her ay bir kamu kuruluşunda eğitim verildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, sigarayı bırakan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız ile İlçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli Adem Coşar'a başarı belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Sağlık
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