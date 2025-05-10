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Engelli Çocuklar İçin Eğitim İznine Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Destek

Engelli Çocuklar İçin Eğitim İznine Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Destek
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Epilepsi ve zihinsel yetersizliği bulunan çocuğunun özel eğitim okuluna ulaştırılması için izin isteyen veliye, Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararıyla destek verdi. KDK, engelli bireylerin bakımına katkı sağlanması gerektiğini vurguladı.

EPİLEPSİ ve zihinsel yetersizliği bulunan çocuğunun özel eğitim okuluna getirilip götürülmesi için çalıştığı kamu kurumundan izin isteyen velinin talebi, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararıyla karşılandı.

KDK'ya başvuran veli, epilepsi ve zihinsel yetersizliği olan çocuğunun özel eğitim kurumunda destek eğitimi aldığını ve bakıma muhtaç olduğu için çocuğunun getirilip götürülmesi ve destek eğitimine katılımı amacıyla çalıştığı kamu kurumundan eğitim izni verilmesini, bakımı için çalışma günlerinde günlük 1 saat bakım izni verilmesini talep ettiğini, ancak reddedildiğini bildirdi. Başvuruyu inceleyen KDK, veliye çocuğunun özel eğitim kurumunda destek eğitimi ve bakımı için izin taleplerinde gerekli kolaylığın sağlanması yönünde Selçuklu Kaymakamlığı'na tavsiye kararı gönderdi. KDK'nın kararında, personele, engelli aile ferdinin günlük bakımı için izin verilmesi konusunda idarelere takdir yetkisi tanındığı, engelli bireylerin rehabilitasyon ve eğitim haklarının sağlanabilmesi sürecinde bakım verenlerin aktif ve etkin katılımının sağlanması amacıyla gerekli kolaylığın sağlanması yönünde kamu kurum ve kuruluşlarının talimatlandırıldığı belirtildi.

KDK, Anayasa ve diğer ilgili mevzuat kapsamında, 'Çocuğun yüksek yararı ilkesi' ile değerlendirildiğinde çocuğun özel ilgi ve yardım gereksinimi, eğitim hakkı ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile bakım verenlerin desteklenmesi gereklilikleri çerçevesinde, başvuranın görev ve sorumlulukları ile taşıdığı dezavantajın giderilmesi için idarece alınacak tedbirler dikkate alınıp, söz konusu izinlerin kullanılmasında gerekli kolaylığın sağlanmasının hukuken ve hakkaniyet ilkeleri yönünden yerinde olacağı değerlendirmesinde bulundu.

KDK'nın tavsiye kararı üzerine Selçuklu Kaymakamlığı da başvuranın dilekçesinin incelenerek uygun görüldüğünü, talep ettiği saatler arasında mazeret izni kullanacağının bilgisini verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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