Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek: Domuz gribi enfeksiyonları daha ağır geçiyor

Son zamanlarda hastanelerde, polikliniklerde, yataklı servislerde yoğun bir üst solunum yolu enfeksiyonu görülüyor. Enfeksiyonun belirtilerini, tedavilerini Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'a konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek anlattı.

"RİSK GRUPLARININ ÇOK DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

"Son zamanlarda hastanelerde, polikliniklerde, yataklı servislerde yoğun bir üst solunum yolu enfeksiyonu görülüyor. Her sene aralık ayından itibaren İnfluenza grip sezonu başlıyor, şubat martta artıyor ve daha sonra nisanda azalıyor. İnfluenza dışında birçok virüs var. Koronavirüsün değişik varyantları var. Toplumdaki çok yaygın olan soğuk algınlığı ve nezle dediğimiz rahatsızlıklarda yapılacak en önemli şey, istirahat etmek, bol sıvı gıda alınmasına ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerekiyor. 6 aydan düşük çocuklar, 65 yaş üstü olanlar, kanser, şeker ve böbrek hastaları, kemoterapi gören kişileri oluşturan risk gruplarının çok dikkatli olması gerekiyor." Dedi.

"VİRÜSLERDE EN BELİRGİN SEMPTOM, SOLUNUM ZORLUĞU VE ATEŞTİR"

"Virüslerde en belirgin semptom, solunum zorluğu ve ateştir. Eğer ateş 38,5 üzerine çıkıyorsa mutlaka doktora gitmek gerekir. Solunum zorluğu ve ateşin olmadığı sadece burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı, hafif kas ağrısı olanlar evde istirahat ile biraz ağrı kesici alarak bunu atlatabilirler. Virüsün ortak birtakım belirtileri var. Bu belirtilere dedikkat etmek gerekiyor. Bunların bir kısmı sadece üst solunum yoluyla gerçekleşiyor. Burun akıntısıyla, kas ağrısıyla, hafif ateşle kendini gösteren hafif bir tablo var. Küçük çocuklardaki salgınlar zatürreye sebep olabiliyor." Şeklinde konuştu.

ÖKSÜRÜK NEDEN UZUN SÜRE GEÇMİYOR?

"Uzun süre geçmeyen öksürüğü koronavirüs pandemisinde gördük ve İnfluenzadan da biliyoruz. Hastalık geçtikten sonra 1 ay kadar daha öksürük devam edebiliyor. Akciğerde ve bronşlarda olan iltihaplanmalar hastalık geçse bile bir süre daha devam edebiliyor. Bunun için endişe etmeye gerek yok.Bol sıvı ve bitki çaylarıyla öksürüğü iyileştirebilirler." dedi.

"DOMUZ GRİBİ ENFEKSİYONLARI DAHA AĞIR GEÇİYOR"

Domuz gribi 2008 yılında bir pandemiye sebep olmuştu. Sonrasında normal grip gibi toplumda görülmeye devam etti. Domuz gribi dediğimiz H1N1 daha önce olan virüsün değişik bir formatı. Şu anda onu da görüyoruz. İnfluenzaların önemli bir kısmı da daha önce domuz gribi olarak bildiğimiz virüsün devamı şeklinde. Diğer solunum yolu virüslerine göre domuz gribi virüsü daha ağır geçiyor.Önemli olan, İnfluenza ve domuz gribinin tedavisi var. Diğer enfeksiyonlar ciddi bir tedavi yok maalesef.