Haberler

Emet ve Domaniç’te küçükbaş hayvanlara aşılama ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor

Emet ve Domaniç’te küçükbaş hayvanlara aşılama ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya’nın Emet ve Domaniç ilçelerinde, küçükbaş hayvanların sağlığının korunmasına yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kütahya'nın Emet ve Domaniç ilçelerinde, küçükbaş hayvanların sağlığının korunmasına yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Emet ve Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, küçükbaş hayvanlara koyun-keçi çiçeği, PPR (Küçük Ruminant Vebası) ve brusella aşıları uygulanırken, yeni doğan kuzu ve oğlakların kimliklendirme işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, yürütülen aşılama ve kimliklendirme faaliyetleriyle hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan varlığının kayıt altına alınması ve halk sağlığının korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Emet ve Domaniç ilçelerinde koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri kapsamında sürdürülen çalışmaların, hayvan sağlığının desteklenmesi ve güvenli hayvansal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Fatih Terim'in Leao için 3 yıl önce söyledikleri yeniden gündemde

3 yıl önce söyledikleri yine gündemde! Neler demiş neler
Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı

Yakınları banyoya girince acı tabloyla karşılaştı