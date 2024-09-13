Elektrik Akımına Kapılan ve Çift Kol Nakli Olan Hastanın Tedavisi Sürüyor

Antalya'da yaşayan Yusuf Oğuz Şimşek, 2015 yılında güneş enerji paneli montajı sırasında elektrik akımına kapıldı. İki kolunda da ciddi yanıklar oluşan Şimşek'in, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla iki kolu da ampute edildi. 26 Kasım 2019'da kadavradan nakledilen iki kolla yeni bir hayata başlayan Şimşek, 5 yıldır fizik tedavi görüyor. Tedavilerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden Şimşek, kendisine yeni bir hayat imkanı sunan, operasyonu gerçekleştiren ve ikinci kez Akdeniz Üniversitesi Rektörü seçilen Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti. Rektör Özkan ile sohbet eden ve hayırlı olsun dileğinde bulunan Şimşek, kollarını artık çok rahat kullanabildiğini ve ihtiyaçlarını görebildiğini anlattı. Rektör Özkan'la el sıkışan Şimşek, destekleri için de teşekkür etti.

'SÜREÇ İÇERİSİNDE HİÇBİR SORUN OLMADI'

5 yıldır yakından izlediği Yusuf Şimşek'in kendisine iyi baktığını ve tedavi kurallarına en iyi şekilde dikkat ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "En baştaki ve sonraki sürecini yakından biliyorum. 5 yıl önce 2 kol nakli yaptık ve süreç içerisinde hiçbir sorun olmadı. Bu ameliyatlar hem bizim hem de hasta için zor süreçler. Problemsiz bir şekilde uyum sağladığını gördüm. Yusuf artık tek başına hayatını idame ettirebiliyor. Anne ve babası Yusuf'u evde yalnız bırakabiliyor. Ömür boyu takipleri sürecek. 5 yıl boyunca kendisine çok iyi baktı ve hiçbir sorun yaşamadık" diye konuştu.

'BÜTÜN ÇEVREM DESTEK OLUYOR'

Zorlu tedavi sürecini en iyi şekilde geçirmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Yusuf Oğuz Şimşek, anne ve babasıyla beraber yaşadığı evde ihtiyaçlarını kendi başına giderebildiğini söyledi. Ameliyat öncesi ve sonraki yıllarda alışma süreci yaşadığını ve bu durumun kendisinde rahatsızlığa neden olduğunu anlatan Şimşek, üniversite hastanesinde verilen destekle kısa sürede bu sorunu da aştığını söyledi. Kollarını ve ellerini istediği gibi kullandığını, ağırlık dahi kaldırabilecek duruma geldiğini anlatan Şimşek, "Her şey eskisi gibi çok şükür. Sanki hiç nakil olmamışım gibi. Bütün çevrem destek oluyor. Fizik tedavi sürecim devam ediyor" dedi.

'NAKİL OLDUKTAN SONRA DAHA MUTLU'

Baba Mustafa Şimşek, hem tedavi sürecinde hem öncesinde oğlunu hiç yalnız bırakmadıklarını, psikolojik anlamda destek olmaya çalıştıklarını anlattı. Sürecin zorlu geçtiğini ama artık daha güzel günleri yaşamaya başladıklarını belirten baba Şimşek, "İlk zamanlardan bugüne psikolojisi ve fiziksel hareketleri düzeldi. Süreci atlatmak zor oldu ama nakil olduktan sonra daha güzel, daha mutlu. Önceleri evlilik düşünmüyordu ama şimdilerde düşünmeye başladı. Duşunu alıyor, sakal tıraşı oluyor. Kol nakli olduğunu bilmeyen birinin anlamayacağı duruma geldi" diye konuştu.