Üye Girişi
Haberler
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde

 Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı

 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı

İstanbul'da 13 özel hastaneye kayyum atandı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Suda Doğum Ünitesi Açıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, anne ve bebek sağlığını desteklemek amacıyla bölgedeki ilk 'Suda Doğum Ünitesi'ni açtı. Açılışta, sezaryen oranlarını düşürmeyi ve doğal doğum yöntemlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirttiler.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Suda Doğum Ünitesi" açıldı

ELAZIĞ - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 'Suda Doğum Ünitesi' açıldı.

Sağlıkta bölgeye hitap eden Fethi Sekin Şehir Hastanesi, yeniliklere devam ediyor. Bu çerçevede anne ve bebek sağlığı açısından normal doğum oranlarının arttırılması ve sezaryen doğumlarının düşmesi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 'Suda Doğum Ünitesi' açıldı. Bölgede ilk olan ünitenin açılışına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya ve hastane çalışanları katıldı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde bir yeniliğe daha imza atıldığını belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Bölgemizde ilk olarak gerçekleştirilen Suda Doğum Ünitemizin açılışı hayırlara vesile olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanlığımızın çok uzun yıllardır hedeflediği unsurlardan birisi anne ve bebek sağlığıdır. Bu kapsamda gerek sezaryenin azaltılması ve doğal doğum yöntemlerinin gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması en önemli hedeflerden birisiydi. Bu doğrultuda Fethi Sekin Şehir Hastanemiz, bölgemizde bir ilki gerçekleştiriyor" dedi.

Suda Doğum Ünitesinin açılışında konuşan Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu ise "Şehre ve bölgeye önemli hizmetler veren Fethi Sekin Şehir Hastanesinde bugün itibariyle Suda Doğum Ünitesi olan çok özellikli ve konforlu bir hizmeti anne adaylarının hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Suda Doğum Ünitesi sayesinde inşallah bundan sonra hedefimiz olan anne ve bebek sağlığı açısından normal doğum oranlarını artacağını ve sezaryen oranlarımızın düşmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

İnsan yaşamına değer katmaya yönelik çalışmalarına ve özellikli hizmetlerine bir yenisini eklediklerini aktaran Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, "Suda Doğum Ünitemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Anne adaylarının sağlığı ve doğum sürecindeki konforu bizim en temel önceliklerimizden biridir. Bu yöntem ile anne adaylarına doğum sürecinde daha az stresli, daha rahat ve doğal bir yöntemi amaçlıyoruz. Bu yöntemle anneler daha az stres ve daha az ağrı yaşayacaktır. Suyun yatıştırıcı etkisinden yararlanıyoruz. Anne ve bebeğin güvenliği ön planda tutuluyor. Suda Doğum Ünitemiz standartlara uygun şekilde donatılmış olup, uzman sağlık ekiplerimizle de desteklenmiştir. Anne adaylarının hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarına yönelik bir ortam ayarladık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ünitenin açılışı gerçekleştirildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Suda Doğum Ünitesi Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - Sağlık
img

Sözleri Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarını birbirine düşürecek
img

Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte
img

Süper Lig'de galibiyeti unutan takım yeni hocasını buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 29-30 Kasım Karabağlar, Kınık, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çakallarla Dans 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çakallarla Dans 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Cuma hangi diziler var? 29 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 78. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! 30 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Başak, Oğlak burcu yorumu! 30 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça full HD bölüm izle Yalı Çapkını 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Kasım günün maçları nereden izlenir? Arka Sokaklar 692. bölüm tek parça full HD izle! Arka Sokaklar 693. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.