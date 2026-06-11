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Elazığ’da Ebeveynlere Sınav Kaygısı Eğitimi

Elazığ’da Ebeveynlere Sınav Kaygısı Eğitimi
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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, çocuk ve ergenlerde sınav kaygısına ebeveyn yaklaşımı konulu bir bilgilendirme programı düzenledi. Psikolog Kezban Özdemir’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, ailelere sınav dönemlerinde destekleyici yöntemler anlatıldı.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çocuklarda ve Ergenlerde Sınav Kaygısına Ebeveyn Yaklaşımı konulu bilgilendirme programı düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çocuklarda ve Ergenlerde Sınav Kaygısına Ebeveyn Yaklaşımı konulu bilgilendirme programı düzenlendi.İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda müdürlük personelleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla düzenlenen eğitime Şehit Mehmet Aygün Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Psikolog Kezban Özdemir konuşmacı olarak yer aldı.

Programda sınav dönemlerinde ebeveynlerin çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği, çocuklar ve ergenlerde sınav kaygısının etkileri ile ailelerin bu süreçte uygulayabileceği destekleyici yöntemler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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