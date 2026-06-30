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Elazığ'da transperineal prostat biyopsisi eğitimi düzenlendi

Elazığ'da transperineal prostat biyopsisi eğitimi düzenlendi
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde transperineal prostat biyopsisi eğitimi düzenlendi. Uzman Prof. Dr. Erdem Öztürk tarafından iki hastaya başarıyla uygulama yapıldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde transperineal prostat biyopsisi eğitimi düzenlendi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, prostat kanseri tanısında güvenli ve konforlu yöntemler arasında gösterilen Transperineal Prostat Biyopsisi konusunda düzenlenen özel eğitim kursuna ev sahipliği yaptı. Bölgedeki hekimlerinin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programında, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de gerçekleştirildi. Kurs kapsamında, alanında uzman Prof. Dr. Erdem Öztürk tarafından iki hastaya transperineal yöntemle prostat biyopsisi uygulandı.

Operasyonlarda, şüpheli odaklardan milimetrik hassasiyetle doku örnekleri alınırken, uygulamalar başarıyla tamamlandı - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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