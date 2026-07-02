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Elazığ'da sağlık hizmetleri değerlendirildi

Elazığ'da sağlık hizmetleri değerlendirildi
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kanser taramaları, riskli gebelerin takibi ve gebe okulu hizmetleri ele alındı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik, değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığındaki toplantıda, Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık politikaları kapsamında yürütülen kanser taramaları, riskli gebelerin takibi, anne ve bebek dostu hastane uygulamaları, ebe polikliniği ile gebe okulu hizmetleri ele alındı. Hizmet başkanları, hastane yönetimi, idareciler, kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimleri ile ilgili birim çalışanlarının katıldığı toplantıda, hastane ile birinci basamak sağlık hizmetleri arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu beraberindekilerle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren gebe okulu ile ebe polikliniğini ziyaret etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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