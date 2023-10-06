Elazığ'da Emzirme Haftası etkinliği düzenlendi

Elazığ'da 1-7 Ekim Emzirme Haftası çerçevesinde Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte anne sütünün önemine dikkat çekildi.

1-7 Ekim Emzirme Haftası Elazığ'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede Fethi Sekin Şehir Hastanesi, anne sütünün önemine vurgu yapmak için çalışanlar arasında bir slogan yarışması düzenlendi. Yarışmada, 'Güçlü kadın üretir, anne olur emzirir, dünya güzelleşir' sloganı ile Sunay Gönen birinci oldu. Birinci olan Gönen ve dereceye girenler, bugün düzenlenen programda ödüllendirildi.

Anne sütünün önemine değinen Hastane Başhekimi Başhekim Doç. Dr. Şüheda Kaya, "Dünya Emzirme Örgütü, 2023 yılı için 'Çalışan Ebeveynleri Güçlendir' olarak belirledi. "Bizde bu hareketle çalışanlar arasında bir slogan yarışması yaptık. Yarışma ile amacımız anne sütünün önemini vurgulamaktı. Bir bebek için en ideal besinin anne sütü olduğunu göstermek, emzirmenin hem anne hem de çocuk sağlı için önemini duyurmaktır. Anne ve bebek dostu ünvanlı bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak bu konuya önem veriyor" dedi.

Sağlığa katkılarına rağmen maalesef dünyada 77 milyon bebeğin ilk bir saat içerisinde anne sütü alamadığını belirten Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Ece Meltem Yalçın, "Bu durum bebekleri hastalıklardan, ölüm risklerinde koruyacak olan temel besinlerden, antikorlardan ve anne ile yakın temastan yoksun bırakıyor. Anne sütünün geciktirilmesi bebeğin ölüm riskini artırabilmektedir. Anne sütü ile beslenmesi bebeğe, anneye, ülkeye ve aile ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bilimsel çalışmalar anne sütü ile beslenen bebeklerde, ishal, zatürre, orta kulak iltihabı, alerjik hastalıklar, daha ileri yaşlarda ortaya çıkan Tıp1 ve Tıp2 diyabet, tansiyon, kanser, obezite gibi hastalıklar az görülmektedir. Çocuk doktorları ve yeniden yoğun bakım ekibi olarak bizler, çocuğun hayati tehlikesi yoksa anne ve bebeği biran önce buluşmasını ve ten temasını sağlıyoruz. Bebeğimizin ilk aşısı olan anne sütü ile bebeği buluşturuyor. Her zaman ilk önceliğimiz yeni doğan bebeklerimizin anne sütü ile beslenmesini sağlamaktır. Sağlıklı bir gelecek için ilk 6 ay sadece anne sütü diyoruz" diye konuştu.

Program pasta kesimi ve fotoğraf çekimin ardından sona erdi. - ELAZIĞ