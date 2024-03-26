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Ege Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakil Merkezi Avrupa ve Dünya Standartlarında

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Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren, akreditasyon süreci tamamlanan Ege Üniversitesi Pediatrik Kök Hücre Nakil Merkezi'nin Avrupa ve dünya standartlarında bir tedavi merkezi haline geldiğini söyledi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ulueren, vakıf olarak EÜ Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi ile Ege ve Dokuz Eylül üniversiteleri Hasta ve Hasta Yakınları Konukevleri'nin yapılmasına destek verdiklerini söyledi.

EÜ Rektörlüğü ile 2019 yılında "Hücre İşleme Merkezi" kurulması için protokol imzalandığını hatırlatan Ulueren, altyapı ve yenileme çalışmalarının yanı sıra cihaz ve yazılım hizmetleri de vakıf tarafından karşılanan merkezin 2021 yılında hizmete alındığını kaydetti.

Ulueren, merkez ile diğer kalite standartlarını tamamlayan EÜ Pediatrik Kök Hücre Nakil Merkezinin Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT (JACIE) tarafından akredite edildiğini kaydetti.

KİTVAK açısından bu sertifikanın çok önemli olduğunu ifade eden Ulueren, şöyle konuştu:

"Alınan akreditasyon, EÜ Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi'nin Avrupa ve Amerika'da bulunan merkezlerle eş değer standartlarda tedavi ve hizmet sunduğunun belgesidir. Bu çok gurur verici, umut dolu bir sonuçtur. Trakya'dan Akdeniz Bölgesine kadar tek olan bu merkez sayesinde sadece kök hücre nakli yoluyla tedavi olabilecek kanser hastası çocuklarımıza gelişmiş ülkelerle aynı standartlarda hizmet verilebilecektir. Artık hasta çocuklarımız dünyadaki yeni tedavilere ulaşma olanağına sahip. Buna aracı olmanın tarifsiz onur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Ulueren, yaklaşık 3 milyon liraya mal olan projenin büyük bölümünün iş insanı Nedim Uysal tarafından karşılandığını aktardı.

EÜ Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Pediatrik Kök Hücre Nakil Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Serap Aksoylar da 5 yıldır ekip olarak yapılan kapsamlı çalışmalarla akreditasyon belgesi almak için hazırlandıklarını, bu süreçte KİTVAK'ın katkısının büyük olduğunu söyledi.

Türkiye'deki 156 Erişkin ve Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi arasında hazırlık sürecini başarı ile tamamlayan ve JACIE akreditasyonu alan üçüncü merkez olduklarını kaydeden Aksoylar, "Bu akreditasyon ile en önemli kazancımız, kemik iliği nakli gereken ülkemiz çocuklarına Avrupa ve dünyanın en iyi merkezleri düzeyinde sağlık hizmeti vermek ve daha çok çocuğumuzu yaşama kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

İş insanı Nedim Uysal da böyle önemli bir projenin içinde olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Sağlık

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