Ege Eczacı Odaları Danışma Toplantısı Edirne'de düzenlendi

Edirne'de Ege Eczacı Odaları Danışma Toplantısı düzenlendi.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, çeşitli bölgelerden gelen eczacılar odası başkanları ve eczacılar katıldı.

Edirne Eczacılar Odası (EEO) Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, toplantıda sektörün sorunlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'de eczacılık alanında oluşan sıkıntılara değinen Kılıçcıgil, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından yaraların sarılması için tüm vatandaşların tek yürek olduğunu söyledi.

İlaç ve eczacılık sektöründe oluşabilecek olumsuz durumlara karşı alınabilecek önlemlere de değinen Kılıçcıgil, sorunları hep birlikte çözeceklerini söyledi.

Kılıçcıgil, Kovid-19 döneminde 30 Haziran 2023'e kadar uzatılan hasta raporlarıyla ilgili de yeni bir açıklama beklediklerini de sözlerin ekledi.