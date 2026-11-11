Ege Bölgesi'nin ilk Sarkoidoz Polikliniği İzmir'de hasta kabulüne başladı

Ege Bölgesi'nin ilk Sarkoidoz Polikliniği, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde hasta kabulüne başladı. Multidisipliner bir yaklaşımla hizmet veren merkez, hastaların tanı, tedavi ve takip süreçlerinin tek noktadan yürütülmesini amaçlıyor.

Ege Bölgesi'nde bir ilk olma özelliğini taşıyan Sarkoidoz Polikliniği, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hasta kabulüne başladı. Farklı organ ve sistemleri tutabilen karmaşık bir hastalık olan sarkoidozun tanı, tedavi ve uzun dönem takip süreçlerini tek bir çatı altında toplamayı amaçlayan poliklinik, 9 Kasım itibarıyla hizmet vermeye başladı. Bölgedeki önemli bir eksikliği gidermesi beklenen polikliniğin açılış törenine Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Çalık ve hastane yönetimi katıldı.

"Multidisipliner yaklaşım esas alınacak"

Poliklinik hizmetlerini yürütecek olan Doç. Dr. Melike Yüksel Yavuz, yeni birimle birlikte bölgedeki sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Ege Bölgesi'nin ilk Sarkoidoz Polikliniği'nde sarkoidoz tanılı veya sarkoidoz ön tanısıyla değerlendirilen hastaların tanı, tedavi ve uzun dönem takip süreçlerinin multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu poliklinikle birlikte hastalarımızın süreçleri daha etkin ve kapsamlı bir şekilde takip edilebilecektir" dedi.

Anabilim dalları arası iş birliği güçlendirilecek

Uzmanlar, vücutta en sık akciğerleri ve lenf bezlerini etkilemekle birlikte göz, cilt, kalp ve sinir sistemi gibi farklı organ ve sistemleri de tutabilen sarkoidoz hastalığının yönetiminde erken tanı ve düzenli takibin kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Yeni kurulan poliklinik sayesinde hastalık yönetiminde ilgili anabilim dalları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, hastaların doğru ve uygun merkezlere yönlendirilmesi ve genel sağlık hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı