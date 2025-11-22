Haberler

Edremit'te Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Karaciğeri Bağışlandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde beyin kanaması nedeniyle tedavi gören bir hastanın beyin ölümü sonrası ailesi organ bağışında bulundu. Alınan karaciğer, Bursa'ya gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bağışlandı.

Edremit Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir beyin kanaması tanısıyla tedavi gören kişinin beyin ölümü gerçekleşti.

Ailenin bağış kararı üzerine hastadan alınan karaciğer, Bursa'ya gönderildi.

Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Oktay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Aykut Aksu başta olmak üzere ameliyathane ve yoğun bakım ekiplerine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Bağışta bulunan aileye teşekkür eden Yıldırım, organ bağışının hayat kurtaran örnek bir insanlık davranışı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Sağlık
title
