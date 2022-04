Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, 70 yaşına kadar yaşayan her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalandığını söyledi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde Ulusal Kanser Haftası ve Dünya Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Sezer, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu ifade etti.

Kadınlarda kansere bağlı ölümlerin ilk sırasında da meme kanserinin geldiğini dile getiren Sezer, erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yaptı.

Sezer, meme kanseri görülme sıklığının hızla arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her dört kadından biri meme şikayetiyle doktora başvuruyor. Bunun illa kanser olmasına gerek yok. Meme ağrısı ve meme şikayetiyle doktora başvuruyor. Dünya genelinde en hızlı artan kanserlerin başında meme kanseri geliyor. Dünyada her üç dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konuyor. 70 yaşına kadar yaşayan her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanıyor."

Riski azaltmak için egzersiz ve Akdeniz usulü beslenme önerisi

Sezer, alkol kullanımı, obezite ve egzersizden uzak yaşam anlayışının meme kanseri riskini artırdığını bildirdi.

Riski azaltmak için düzenli egzersiz, sağlıklı bir yaşam ve Akdeniz usulü beslenme tavsiyesinde bulunan Sezer, rutin tarama ve kontrollerin de aksatılmadan yaptırılması gerektiğini dile getirdi.

Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ise kanser tarama merkezlerinde gerekli tüm taramaların yapıldığını, bunun yanında kanser destek merkezleriyle hastalığa yakalanan vatandaşlara destek olunduğunu ifade etti.

Programa, Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.