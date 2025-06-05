Eczaneler bugün açık mı? Arefe günü eczaneler saat kaça kadar açık?

5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk gelen bayram arefesinde, eczaneler bugün açık mı sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Vatandaşlar hem sabah saatlerinde hem de öğleden sonra eczanelerin çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, eczaneler bugün açık mı ve saat kaça kadar hizmet veriyor? Bayram tatili öncesi ilaç temin etmek isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken detaylar ve nöbetçi eczane bilgileri haberimizde!

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Bugün eczaneler 09.00 - 13.00 saatleri arasında açık olacak.

Öğle saatinden sonra ise eczaneler kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Bu uygulama, Türkiye genelindeki tüm şehirlerde geçerli olup, acil ilaç ihtiyaçları için vatandaşların nöbetçi eczaneleri tercih etmesi gerekiyor.

ECZANELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kurban Bayramı arefe günü 5 Haziran Perşembe günü olarak açıklandı. Eczaneler 5 Haziran Perşembe günü saat 13.00'a kadar çalışacak. 13.00'dan sonra nöbetçi eczaneler görev yapacak.

Hastanelerin acil bölümleri ise arefe günü ve bayram günlerinde açık olmaya devam edecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

• Kurban Bayramı Arefe - 5 Haziran

• Kurban Bayramı 1. Gün - 6 Haziran

• Kurban Bayramı 2.Gün - 7 Haziran

• Kurban Bayramı 3.Gün - 8 Haziran

• Kurban Bayramı 4. Gün - 9 Haziran