Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

Güncelleme:
Bir eczacı, ilaçların sünnete göre içilmesi halinde etkisini daha hızlı gösterdiğini savundu. Eczacının o videosu sosyal medyada defalarca kez tıklandı.

  • Eczacı, ilaçların İslami sünnet kurallarına uygun kullanılması durumunda etkisinin daha hızlı ortaya çıktığını iddia etti.
  • Eczacı, ilacın ayakta içilmesi durumunda 23 dakikada, içtikten sonra sol tarafa yatılması durumunda 100 dakikada etkisini gösterdiğini belirtti.
  • Eczacı, ilacın sünnete uygun şekilde sağ tarafa yatılarak içilmesi durumunda 10 dakika içinde etkisini gösterdiğini ifade etti.

Bir eczacının sosyal medyada paylaştığı video, tıp ve inanç arasındaki ilişki üzerine ilginç bir tartışma başlattı. Eczacı, yaptığı açıklamada, ilaçların İslami sünnet kurallarına uygun şekilde kullanılması durumunda etkisinin daha hızlı ortaya çıktığını iddia etti.

"İLACI SÜNNETE GÖRE İÇERSENİZ ETKİSİNİ DAHA HIZLI GÖSTERİR"

Bu sıra dışı sav, kısa sürede sosyal medyada yayılarak yoğun ilgi gördü. Eczacı videoda şunları söyledi: "İlacı sünnete göre içerseniz etkisini daha hızlı gösterir. İlacı ayakta içerseniz 23 dakikada, içtikten sonra sol tarafınıza yatarsanız 100 dakikada etkisini gösterir. Ama sünnete uygun şekilde sağ tarafınıza yatarsanız 10 dakika içinde etkisini gösterir."

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Yine video delisi soytarı daha.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınbssm6gv6w:

mesele din olunca soytarı oluyor öylemi

yanıt7
yanıt2
Haber YorumlarıKardan Adam:

BUNU ECZACI YAPANIN AQ

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDieffen:

senden akıllı

yanıt9
yanıt3
Haber Yorumlarınbssm6gv6w:

niye konu sünnet olunca zorunuzamı gediyor

yanıt9
yanıt2
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ilacı farza göre içsek etkisi çok daha fazla olmazmı

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınbssm6gv6w:

ayeti açıklayın lütfen

yanıt4
yanıt2
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
