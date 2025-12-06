Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

Bir eczacının sosyal medyada paylaştığı video, tıp ve inanç arasındaki ilişki üzerine ilginç bir tartışma başlattı. Eczacı, yaptığı açıklamada, ilaçların İslami sünnet kurallarına uygun şekilde kullanılması durumunda etkisinin daha hızlı ortaya çıktığını iddia etti.

"İLACI SÜNNETE GÖRE İÇERSENİZ ETKİSİNİ DAHA HIZLI GÖSTERİR"

Bu sıra dışı sav, kısa sürede sosyal medyada yayılarak yoğun ilgi gördü. Eczacı videoda şunları söyledi: "İlacı sünnete göre içerseniz etkisini daha hızlı gösterir. İlacı ayakta içerseniz 23 dakikada, içtikten sonra sol tarafınıza yatarsanız 100 dakikada etkisini gösterir. Ama sünnete uygun şekilde sağ tarafınıza yatarsanız 10 dakika içinde etkisini gösterir."