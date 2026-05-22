Ebola virüsüne dikkat çeken uzmandan uyarılar

Biruni Üniversitesi'nden Dr. Müberra Hraloğlu, Ebola virüsünün vücut sıvılarıyla bulaştığını, erken belirtilerin griple karışabildiğini belirterek riskli bölgelere seyahat edeceklere hijyen ve temastan kaçınma uyarısı yaptı.

BİRUNİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, Ebola virüsünün özellikle enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaştığını belirterek, erken belirtilerin grip benzeri hastalıklarla karıştırılabildiğini söyledi. Hraloğlu, riskli bölgelere seyahat edecek kişilere de "Hijyen kurallarına dikkat edin, hasta kişilerle ve yabani hayvanlarla temastan kaçının" uyarılarında bulundu.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, "Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan yeni Ebola salgını dünya genelinde endişeye neden oldu. Yüzlerce kişiye virüs bulaştığından şüphe edilirken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) alarma geçti, birçok ülke ise sınır önlemlerini artırdı. Yüksek ölüm oranı ve hızlı yayılım riski nedeniyle Ebola, küresel sağlık otoritelerinin yakından takip ettiği enfeksiyon hastalıkları arasında yer alıyor" dedi.

Dr. Müberra Hraloğlu, Ebola'nın ortoebolavirüs adı verilen virüs grubunun neden olduğu ciddi ve ölümcül bir enfeksiyon hastalığı olduğunu ifade etti.

'VİRÜS VÜCUT SIVILARIYLA BULAŞIYOR'

Ebola'nın insandan insana bulaşabildiğine dikkat çeken Dr. Hraloğlu, "Virüs; enfekte kişilerin kanı, kusmuğu, dışkısı ve diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temas sonucu yayılabiliyor. Ayrıca kontamine olmuş giysi, yatak örtüsü, iğne ve tıbbi ekipmanlar da bulaş kaynağı olabiliyor" dedi.

'İLK BELİRTİLER GRİP VE SITMAYLA KARIŞABİLİYOR'

Hastalığın kuluçka süresinin 2 ila 21 gün arasında değişebildiğini belirten Dr. Hraloğlu, erken dönemde görülen belirtilerin farklı enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılabildiğini söyledi.

Dr. Hraloğlu, "Ebola'da ilk aşamada ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler görülebiliyor. Hastalık ilerledikçe kusma, ishal, karın ağrısı, döküntü ve organ fonksiyonlarında bozulma gelişebiliyor. Bazı vakalarda iç ve dış kanamalar da ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

'ÖLÜM ORANI YÜZDE 50'YE KADAR ÇIKABİLİYOR'

Ebola'nın ölümcül seyredebildiğini vurgulayan Hraloğlu, "Geçmiş salgınlarda ölüm oranları virüs türüne ve sağlık hizmetlerine erişime bağlı olarak yüzde 25 ile yüzde 90 arasında değişti. Genel ortalamaya bakıldığında ise Ebola'ya yakalanan kişilerin yaklaşık yarısı hayatını kaybedebiliyor. Bu nedenle erken tanı, izolasyon ve destek tedavisi büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Dr. Müberra Hraloğlu, riskli bölgelere seyahat edecek kişilere şu uyarılarda bulundu:

"Hijyen kurallarına dikkat edilmeli, hasta kişilerle ve yabani hayvanlarla temastan kaçınılmalı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
