EBB Başkanı Büyükerşen, Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi'nde konuştu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 18. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-7. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi'nin açılışında konuştu. Büyükerşen, "Çok kaliteli kadrolarımız, uzmanlarımız var. Ancak sağlık sistemindeki aksaklıklar nedeniyle, bazen hak etmedikleri tavırlarla karşılaşıyor, bazen de hak ettikleri saygıyı ve geliri elde edemiyorlar. Elbette bu sorunların çözümü siyasetin görevidir" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 18. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-7. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi'nin açılışında konuştu. Büyükerşen, "Çok kaliteli kadrolarımız, uzmanlarımız var. Ancak sağlık sistemindeki aksaklıklar nedeniyle, bazen hak etmedikleri tavırlarla karşılaşıyor, bazen de hak ettikleri saygıyı ve geliri elde edemiyorlar. Elbette bu sorunların çözümü siyasetin görevidir" dedi.

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği (TEÜECD) ve El Terapistleri Derneği tarafından düzenlenen 18. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-7. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Eskişehir'de başladı.

Türkiye'nin önemli bilimsel kongrelerinden olan buluşmada ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olan konuşmacıların katkıları ile güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarının ele alınmasının yanı sıra bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paylaşılmasına fırsat verecek bir bilimsel program hazırlanması hedefleniyor.

Tasigo Otel'de başlayan kongrenin açılış konuşmasını EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaptı. Başkan Büyükerşen, şunları kaydetti:

"Nazik davetinizi aldıktan sonra, bir süre kendi kendime düşündüm. Ellerimiz ve onların daha üst kısımları, yani bilek, dirsek, ön ve arka kol, vücudumuzun belki de en işlevsel uzuvları olduğunu bir kez daha idrak ettim. Normal zamanda kıymetini çok da fazla fark etmediğimiz bu uzvumuzun yaralanması ya da daha üst derecede zarar görmesi halinde, hayatımızdaki ne kadar büyük bir lüksten mağdur olacağımızı pek aklımıza getirmiyoruz. Kalıcı bir kayıp yaşadığımızda da, hayatımızın ne kadar zorlaşabileceğini çok fark etmiyoruz. O nedenle bu uzmanlık alanının önemini bir kez daha dile getirmek istiyorum.

Günümüzde tıp, teknolojik alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak hızla gelişiyor. Sizlerin sayesinde ülkemiz tıp alanında, dünya çapında başarılar kazanıyor. Uluslararası alanda bilinen, tanınan, makalelerine referanslar yapılan çok sayıda tıpçımız var. Son yıllarda, yurt dışında hizmet verme tercihlerinin artması sonucunda sayıları hızla azalıyor olsa da, doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın, halka en üst seviyede hizmet vermeyi bir görev olarak gördüklerini biliyorum. Çok kaliteli kadrolarımız, uzmanlarımız var. Ancak sağlık sistemindeki aksaklıklar nedeniyle, bazen hak etmedikleri tavırlarla karşılaşıyor, bazen de hak ettikleri saygıyı ve geliri elde edemiyorlar. Elbette bu sorunların çözümü, devleti yönetenlerin elinde, yani siyasetin görevidir. Biliyorsunuz ki, ülkemizde siyasetin karıştığı hiçbir şey ne yazık ki, düzgün ve sağlıklı çalışmıyor. Ne yazık ki ülkemiz iyi günlerden geçmiyor. 18'inci Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi'nin, başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyor, emeği geçen herkesi kutluyorum."

TEÜECD Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, TEÜECD Kongre Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, El Terapistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Öksüz ve Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi Başkanı Prof. Dr. Deran Oskay'ın da konuşmalarını yaptığı 18. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-7. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi yarın sona erecek.