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Düzensiz Uyku Gençlerde Beyin Sağlığını Tehdit Ediyor

Düzensiz Uyku Gençlerde Beyin Sağlığını Tehdit Ediyor
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Prof. Dr. Vedat Göral, genç yaşlarda uyku düzeni oluşturmanın yaşlılıkta beyin sağlığını koruma açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Düzensiz uykunun, hafıza kaybı ve demans gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanıyor.

GENÇLİK dönemindeki düzensiz uykunun yaşlılıkta beyin sağlığı için ciddi riskler oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, "Genç yaşlarda uyku düzeni oluşturmak, yaşlılıkta bilişsel sağlığımızı korumak adına çok önemli. Düzensiz uyku sadece hafızayı değil, aynı zamanda beynin yapısını da olumsuz etkileyebiliyor" dedi.

Uyku düzensizliğinin hayatın her anını etkilediğini ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Vedat Göral, "Kalitesiz bir uyku gençlikte anlaşılmasa da yaşlılık döneminde ciddi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Beyinde bulunan glimfatik sistem, uykusuz kalan kişilerde yeteri kadar çalışmadığı için beynin fonksiyonlarının bozulmasını, beynin küçülmesini, demansı ve hafıza kaybını tetikliyor. Uyku düzenine genç yaşlarda özen göstermenin, ilerleyen yaşlarda beyin sağlığı için kritik önem taşıyor" diye konuştu.

'UYKU KALİTESİ BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR'

Sağlıklı bir beyin için düzenli uyku süresinin ideal seviyede olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Göral, "Genç yaşlarda uyku düzeni oluşturmak, yaşlılıkta bilişsel sağlığımızı korumak adına çok önemli. Düzensiz uyku sadece hafızayı değil, aynı zamanda beynin yapısını da olumsuz etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

GLİMFATİK SİSTEMİN ETKİSİ VE UYKU ÖNERİLERİ

Uyku düzeninin beyindeki glimfatik sistemin sağlıklı çalışmasını desteklediğini ve bu sistemin uyku sırasında toksinleri temizlediğini vurgulayan Prof. Dr. Göral, ideal uyku süresinin 7 saat olduğunu belirtti. Prof. Dr. Göral, "Gereğinden fazla veya eksik uyku, beyin sağlığı açısından zararlı. Oda sıcaklığı, ışık koşulları gibi etkenler de uyku kalitesini artırmak için dikkate alınmalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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