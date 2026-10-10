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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Çilimli'de normal doğum için stant açtı

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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Çilimli'de normal doğum için stant açtı
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında Çilimli İlçe Devlet Hastanesi'nde normal doğum için bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Stantta anne adayları ve vatandaşlara normal doğum süreci anlatıldı, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemine dikkat çekildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de normal doğuma yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Anne adayları ve vatandaşlara doğum süreci hakkında bilgi verilirken, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemine dikkat çekildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında, Çilimli İlçe Devlet Hastanesi'nde normal doğuma yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Hastanenin Gebe Okulu Koordinatör Ebesi Ayşegül Özcan tarafından açılan stantta, anne adayları ve vatandaşlara normal doğum süreci hakkında bilgi verildi. Etkinlikte normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemi üzerinde durulurken, gebelik ve doğum sürecinde doğru bilgilendirmenin gerekliliğine dikkat çekildi. Çalışmayla anne adaylarının doğum süreci konusunda bilinçlendirilmesi ve normal doğuma ilişkin farkındalığın artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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