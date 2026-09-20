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Düzce Gümüşova ve Çilimli'de sağlık ekipleri prostat ve ruh sağlığı için stant açtı

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Düzce Gümüşova ve Çilimli'de sağlık ekipleri prostat ve ruh sağlığı için stant açtı
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Düzce'de İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Gümüşova ve Çilimli'de prostat kanseri ve ruh sağlığına yönelik farkındalık stantları açtı. Gümüşova'da prostat kanserinde erken tanının önemi anlatılırken, Çilimli'de intiharın önlenmesi ve psikolojik desteğin önemi vurgulandı.

Düzce'de İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, prostat kanseri ve ruh sağlığı konularında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ilçelerde toplum sağlığına yönelik bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Gümüşova ve Çilimli ilçelerinde vatandaşlara yönelik farkındalık stantları açıldı.

Gümüşova'da prostat kanserine dikkat çekildi

Gümüşova İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında bilgilendirme standı kuruldu. Stantta vatandaşlara prostat kanserinde erken tanının önemi hakkında bilgi verilirken, hastalık konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Ruh sağlığı konusunda farkındalık çalışması

Gümüşova İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından ayrıca Dünya İntiharı Önleme Günü kapsamında ruh sağlığına yönelik farkındalık standı açıldı. Çalışmada ruh sağlığı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, ihtiyaç halinde destek arayışının teşvik edilmesi ve psikolojik desteğin önemi konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Çilimli'de vatandaşlara bilgilendirme

Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de Dünya İntiharı Önleme Günü kapsamında Çilimli İlçe Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme standı açtı. Vatandaşlara intiharın önlenmesi, ruh sağlığının korunması ve ihtiyaç duyulduğunda psikolojik destek alınmasının önemi anlatıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin, toplum sağlığının korunması ve farklı sağlık konularında farkındalığın artırılması amacıyla il genelindeki bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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