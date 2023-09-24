Düzce Gölyaka Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Bölümü Açıldı
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki devlet hastanesine dahiliye bölümü hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Yakup Demircan, yeni hizmetin ilçe halkı için hayırlı olmasını temenni etti. Hastane Müdürü Mustafa Mumcu ise randevu veya sıra alınması gerektiğini hatırlattı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki devlet hastanesine dahiliye bölümü açıldı.
Hizmet vermeye başlayan hastaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Yakup Demircan, servisin ilçe halkı için hayırlı olması temenni ederek, "Serviste göreve başlayan uzman doktor Zülküf Aras'a 'İlçemize hoş geldiniz.' diyor, meslek hayatında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Hastane Müdürü Mustafa Mumcu, muayene için MHRS sisteminden randevu veya hastaneden sıra alınması gerektiğini hatırlattı.
Kaynak: AA / Sağlık