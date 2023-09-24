Düzce Gölyaka Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Bölümü Açıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki devlet hastanesine dahiliye bölümü hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Yakup Demircan, yeni hizmetin ilçe halkı için hayırlı olmasını temenni etti. Hastane Müdürü Mustafa Mumcu ise randevu veya sıra alınması gerektiğini hatırlattı.