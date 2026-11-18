DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren SODAM'da, kursiyer kadınlara yönelik kanser farkındalık eğitimi düzenlendi.

Düzce'de kadınların sağlık konusunda bilinçlenmesine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından farkındalık eğitimi verildi. Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yürütülen SODAM Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitime kadın kursiyerler katıldı. Eğitimde kanser hastalıklarında erken teşhisin önemi, düzenli taramaların gerekliliği ve kanserle mücadelede bilinçli hareket etmenin önemi üzerinde duruldu. Gerçekleştirilen programla kadınların kanser taramaları konusunda bilgilendirilmesi ve erken teşhise yönelik farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı