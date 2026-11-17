Nabız üzerinden bağış beyanının nasıl yapılacağı konusunda da bilgi verildi.

Düzce'de organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda bir alışveriş merkezinde kurulan bilgilendirme standında, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekildi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı doku, organ nakli ve diyaliz birimi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, sağlık personelleri vatandaşlarla bir araya geldi. Standı ziyaret eden vatandaşlara organ bağışının önemi, bağış sürecinin nasıl işlediği ve e-Nabız sistemi üzerinden organ bağışı beyanının nasıl yapılabileceği hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtılarak organ bağışı konusunda bilinç oluşturulması hedeflendi.

Farkındalık standını Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gökhan Katırcı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sabri Aktüre ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Halit Berk Çanga ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı