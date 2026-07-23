Haberler

Akçakoca'da vatandaşların hareket yaşı ölçüldü

Akçakoca'da vatandaşların hareket yaşı ölçüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ayşe Hanım Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte vatandaşların hareket yaşını ölçtü, sonuçları analiz ederek fiziksel aktivite bilincini artırmayı hedefledi.

DÜZCE (İHA) – Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ayşe Hanım Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen farkındalık etkinliğinde vatandaşların hareket yaşı ölçülerek sonuçları analiz edildi.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ayşe Hanım Aile Sağlığı Merkezi'nde kurulan stantta vatandaşların hareket yaşları ölçüldü. Etkinlikte Fizyoterapist H. Aybenay Başıbüyük tarafından katılımcıların hareket yaşı değerlendirilirken, elde edilen sonuçlar analiz edilerek kişilere fiziksel aktivite düzeyleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda uygun görülen vatandaşlar, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi ve gerekli danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezi'ne davet edildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplumda fiziksel aktivite bilincini artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

Ses getirecek iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor

Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Gökyüzünde beliren dev ejderha paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kenti ayağa kaldıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen gözaltına alındı
Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür

Tutuklu kardeşi bile illallah etmiş! Haluk Levent'e sinkaflı küfür
Ankara'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Özel odalarda neler yapmışlar neler! Hepsi gözaltına alındı
Bali'de akılalmaz vurgun! Instagram bahanesiyle 14 bin dolar çaldı

Instagram bahanesiyle telefonunu alıp hayatının kabusunu yaşattılar
Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

Diş hekiminin videosu ülkeyi karıştırdı