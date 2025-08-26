Düzce'de Anjiografi Merkezi Hizmete Açıldı

Düzce'de, Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan anjiografi merkezi hizmete açıldı.

Merkezin açılışı için düzenlenen programda konuşan Vali Selçuk Aslan, kentin sağlık alanında ihtiyaçlarının belirlenerek, yatırımların yapıldığını bildirdi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da büyük emeklerle kente kazandırılan merkezin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından anjiografi merkezi ile 7 yataklı kalp damar yoğun bakım ünitesi, 6 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, 2 salonlu KVC ameliyathanesi, dualarla hizmete alındı.