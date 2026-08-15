Düzce'ye 2 Milyon Dolarlık PET-CT Yatırımında Kurulum Başladı

Düzce'nin sağlık altyapısını güçlendirecek yaklaşık 2 milyon dolarlık PET-CT yatırımında önemli aşamaya geçildi. Cihazın Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki kurulum çalışmalarına başlandı.

Düzce'de kanser teşhisinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak PET-CT cihazının kurulumu başladı. Yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki sağlık yatırımı kapsamında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde cihazın hizmet vereceği alanda teknik ve fiziki çalışmalar sürdürülüyor.

PET-CT cihazının kurulacağı bölümde cihaz odası, teknik odalar, enjeksiyon alanları, sıcak oda ve atık odası gibi bölümlerin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Radyasyon güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili alanlarda özel beton, kurşun levha ve kurşun cam uygulamaları kullanılıyor.

Kanser teşhisinde önemli rol oynayacak

PET-CT, vücuttaki hücrelerin hem anatomik hem de metabolik özelliklerini aynı anda görüntüleyebilen ileri teknoloji bir nükleer tıp cihazı olarak özellikle kanser hastalıklarının teşhis ve evrelendirilmesinde önemli rol oynuyor.

Cihazın Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde hizmete girmesiyle Düzceli hastaların ileri görüntüleme işlemleri için başka illere gitme ihtiyacının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Düzce'nin sağlık altyapısına yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırım kazandırılırken, PET-CT cihazının kurulum çalışmalarının tamamlanmasının ardından hastaların hizmetine sunulması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı