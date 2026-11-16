Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Cumayeri'de sağlık merkezi Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Cumayeri'de sağlık merkezi Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği düzenledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Cumayeri'de Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenlendi. Cumayeri İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince yapılan etkinlikte, lösemiyle mücadele eden çocuklara yönelik duyarlılığın artırılması amaçlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi hastalığına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Cumayeri ilçesinde, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Cumayeri İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından düzenlenen programda, lösemi hastalığına dikkat çekilerek toplumsal bilincin artırılması hedeflendi. Etkinlik kapsamında, lösemiyle mücadele eden çocuklara yönelik duyarlılığın artırılması ve hastalık konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz Boğazı'ndan gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü

Piyasalar gelen haberle altüst oldu!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti

Tasma takılan adamı görünce harekete geçti
Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Sağanak, kar ve fırtına birden geliyor! İstanbul için tarih verildi
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

83 bin liralık hesabı olay olmuştu! İşin aslı çok başka çıktı

Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi

Ailenin fark ettiği küçük delik büyük skandalı ortaya çıkardı
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin

Havada kabus anları: Herkesi uçaktan indirin
Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı

Elektroşok silahıyla vurulunca camdan düştü! Sonrası ayrı olay