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Durumu iyiye giden Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

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Durumu iyiye giden Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

İSTANBUL - Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavisine devam edilen oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıktı.

Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk Sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıkarılarak Nöroloji servisine alındı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Nöroloji servisimizde tedavisi sürecek. Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Daha rahat bir ortamda yakınlarıyla rahat görüşebilecek. Mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirilmiş hastalıkların da burada etkisi var" ifadelerini kullandı.

"Ek hastalıkların tedavisi bitmek üzere"

Sağlam, "Şu ana kadar tedavisi olumlu sürdü. ve bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarmış olduk. Herhangi beklenmedik olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri, hem bilinç durumu, hem genel durumu daha iyi. Ek hastalıkların tedavisi de bitmek üzere" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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