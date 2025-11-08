Haberler

Dünya Radyoloji Günü'nde Radyolojinin Önemi Vurgulandı

Dünya Radyoloji Günü'nde Radyolojinin Önemi Vurgulandı
Güncelleme:
Medipol Sağlık Grubu'ndan Prof. Dr. Cengiz Erol, Dünya Radyoloji Günü'nde yaptığı konuşmada radyolojinin modern tıptaki rolü, yapay zeka ile geleceği ve girişimsel radyolojinin sağladığı avantajlar hakkında bilgi verdi.

8 KASIM Dünya Radyoloji Günü kapsamında konuşan Medipol Sağlık Grubu'ndan Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erol, "Radyoloji sadece görmek değil, aynı zamanda iyileştirmektir" diyerek modern tıpta radyolojinin geldiği noktaya dikkat çekti.

8 Kasım Dünya Radyoloji Günü'nde konuşan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erol, "X-ışınının keşfiyle tıbbın gözleri açıldı, biz artık insan bedeninin içini görebiliyoruz" sözleriyle radyolojinin yaşamı görünür kıldığını vurguladı.

Prof. Dr. Erol, X-ışınının keşfiyle birlikte tıpta yepyeni bir dönemin başladığını belirterek, "Röntgen, karanlık bir odada X-ışınını keşfettiğinde aslında biz hekimlerin yolunu aydınlattı. O günden itibaren tıbbın gözleri açıldı, insan bedeninin içini görmeye başladık. Günümüzde radyoloji sadece röntgenden ibaret değil; farklı görüntüleme yöntemleriyle tümörleri erken evrede yakalayabiliyor, damar tıkanıklıklarını saptayabiliyor, hatta bir annenin karnındaki bebeğin kalp atışlarını duyabiliyoruz" dedi.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ İLE AMELİYATSIZ TEDAVİ

Radyolojinin artık yalnızca tanı değil tedavi sürecinde de etkin rol üstlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Erol, "Girişimsel radyoloji sayesinde bir iğne deliğinden girerek hastalıkları ameliyatsız, kansız ve iz bırakmadan tedavi edebiliyoruz. Ancak bu gücü doğru kullanmak çok önemli. Her görüntüleme bir gerekçeye dayanmalı, gereksiz radyasyondan kaçınılmalıdır" diye konuştu.

'RADYOLOGLAR GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARDIR'

Prof. Dr. Erol, radyologların sağlık sisteminin görünmeyen ama en kritik halkalarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Radyologlar, her tanının ve tedavinin arkasındaki kahramanlardır. Bizim görevimiz sadece görmek değil, aynı zamanda hastayı korumaktır" diye konuştu.

YAPAY ZEKA RADYOLOJİDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR

Teknolojik gelişmelerin radyolojiye yön verdiğini ifade eden Prof. Dr. Erol, yapay zekanın gelecekte tanı ve tedavide büyük rol oynayacağını belirtti:

"Yapay zekanın görüntülemede hem bilginin toplanması hem de işlenmesinde bize sağladığı katkılar çok önemli. Gelecekte tanıda ve tedavide daha doğru ve hızlı sonuçlar elde etmemizi sağlayacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
