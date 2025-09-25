Dünya Eczacılar Günü'nde Eczacıların Rolü Vurgulandı

Dünya Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Tekiner, eczacıların tedavinin güvenliği, akılcı ilaç kullanımı ve erişimin sürekliliğinde kilit rol üstlenen sağlık profesyonelleri olduğunu belirtti.

Tekiner, Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, günün bu yıl "Sağlığı Düşün, Eczacıyı Düşün" temasıyla kutlandığını dile getirdi.

FIP'in web sitesinde ve Pharmaceutical Historian dergisinde 2009'da 25 Eylül tarihini gündeme taşıyan bir yazı kaleme aldığını anımsatan Tekiner, Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) bu öneriyi Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Genel Kurulu'nda savunmasıyla günün küresel ölçekte benimsendiğini ifade etti.

Tekiner, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü ile 14 Mayıs Türk Eczacılık Günü'nün sık sık karıştırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünya Eczacılar Günü, FIP'in 25 Eylül 1912'de Hollanda'nın Lahey kentinde kurulmasına dayanır ve uluslararası bir çerçeve sunar. 14 Mayıs Türk Eczacılık Günü ise 1839'da Askeri Tıbbiye'de eczacı sınıfının Sultan 2. Mahmud'un katıldığı bir törenle açılışıyla bağlantılı, Türkiye'ye özgü ulusal bir gündür. Afiş ve metinlerde 'Eczacılık Bayramı, Bilimsel Eczacılığın Yıl Dönümü' gibi muğlak ifadeler yerine, yerleşik adların doğru kullanılması gerekir. 1968'de dönemin İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci temsilcisi Azmi Kerman'ın öncülüğüyle kutlanmaya başlayan 14 Mayıs, ulusal mesleki hafızayı canlı tutarken, 25 Eylül eczacılığın küresel görünürlüğünü artırıyor."

Eczacıların yalnızca ilacın temininden sorumlu olmadığını vurgulayan Tekiner, "Eczacılar tedavinin güvenliği, akılcı ilaç kullanımı ve erişimin sürekliliğinde kilit rol üstlenen sağlık profesyonelleridir. Dolayısıyla eczacılar, halk sağlığının güvencesi ve sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır." ifadesini kullandı.