Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Dünya Ebeler Günü'nde Sağlık Müdürlüğü Etkinliği

Dünya Ebeler Günü'nde Sağlık Müdürlüğü Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Sağlık Müdürlüğü, Dünya Ebeler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte ebelerin önemine vurgu yaptı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, ebelerin sağlık hizmetlerindeki rolünün altını çizerken, doğum yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ortahisar Sağlık Müdürlüğünce Dünya Ebeler Günü etkinliği yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, müdürlüğün bahçesinde organize edilen programda, ebelerin önemine değinerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Usta, elbirliğiyle geleceğimizi daha sağlam temellere, daha yeterli nesillere ve gençlere kavuşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Tüm amacımız bu doğrultuda normal doğumu da bunun için önem veriyoruz. Sezaryenin gereksizse onun için karşısında duruyoruz, hem lohusalık hem gebelik sürecini takip etmeye gayret ediyoruz." dedi.

Gebe okullarının da çok önemli olduğuna işaret eden Usta, "Özellikle ebelerle gebeleri daha sık buluşmaya gayret ediyoruz. Gebeler ve ebeler ne kadar çok temasta bulunursa doğru bilgi ve yönlenmeyle sağlığa o kadar iyi dokunuşlar sergileyeceğimizi de biliyoruz. Bir kısım hastanelerimizde de ebe poliklinikleri de kuruldu." diye konuştu.

Ebelerden Hamiyet Öztürk de mesleğini severek yaptığını belirterek, "İyi ki ebe olmuşum, iyi ki sağlıkçı olmuşum." dedi.

Etkinliğe, Ortahisar Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca görevli ebeler katıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.