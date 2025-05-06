Dünya Astım Günü'nde Toz Taşınımı Uyarısı

Uzmanından Dünya Astım Günü'nde toz taşınımının tetiklediği hastalıklara uyarı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, Dünya Astım Günü'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Muhammed Uveys Demir, kentte ve sınır illerde etkili olan toz taşınımında kronik solunum yolu hastalarının daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarı da bulundu.

Son iki haftada özellikle Şırnak ve sınır illerde etkili olan toz taşınımı, astım hastaları başta olmak üzere solunum yolu hastalıkları olan bireyler için risk oluşturuyor. Şırnak Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Muhammed Uveys Demir, toz taşınımı nedeniyle özellikle kronik solunum yolu hastalarının daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Astım'ın; tekrarlayan öksürük, nefes darlığı, hışırtılı solunum semptomlar ile kendini gösteren kronik bir hastalık olduğunu ifade eden Demir, "Bu duruma sebep olan çeşitli faktörler de bulunmaktadır. Özellikle ilimiz Şırnak ve çevre illerde de zaman zaman etkili olan fırtınalar ile gelen toz taşınımı astım başta olmak üzere bir çok solonum yolları hastalıklarını tetikleyebilmektedir. Özellikle kronik solunum hastalığı olanların bugünler de daha dikkatli olması, dışarı çıkarken maske takması ve mümkünse kapalı ortamlarda kalmaya özen göstermesi büyük önem taşımaktadır" dedi.