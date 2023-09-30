Duchenne Muscular Dystrophy Hastası Nurçin Arlı'ya Solunum Destek Cihazı Yardımı

Duchenne Muscular Dystrophy miyopati hastalığıyla mücadele eden, kalbi iki kez durduktan sonra hayata sıkı sıkı tutunan, tek parmağıyla 3 kitap yazan Nurçin Arlı'ya solunum destek cihazı yardımı yapıldı.

Elazığ'da yaşayan ve Duchenne Muscular Dystrophy miyopati hastalığıyla mücadele eden Nurçin, yaşamını sadece tek parmağı ve büyük bir azimle sürdürüyor. Ancak solunumunu sağlayan piyasada zor bulunan ve maliyeti yüksek olan ventilatör cihazının arızalanma riski, ailesini endişelendiriyordu. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş'ın çağrısı üzerine, hayırseverlerin desteğiyle arızalanan cihazın yerine yedek bir cihaz sağlandı. Bu yardım, Nurçin'in yaşam savaşına devam etmesini sağladı. Baba Mehmet Zülfü Arlı ve Nurçin, bu destek karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, "Nurçin'in azmi ve gücü bizi derinden etkiledi. Onunla birlikte bu zorlu yolculuğunda yanında olmaktan onur duyuyoruz. Elazığ'ın umut kaynağı Nurçin Arlı ve ailesi için buradayız. Hayırseverlerimize minnettarız, çünkü onlar olmadan bu mümkün olmazdı. Duchenne Muscular Dystrophy miyopati ile mücadele eden Nurçin'in azmi ve kararlılığı, hepimizin kalplerini etkiledi. O, tek parmağıyla kitaplar yazarak, yaşamın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Bu inanılmaz azim karşısında yardımseverler olarak elimizden geleni yapmaya karar verdik" dedi. - ELAZIĞ